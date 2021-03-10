جمال فرويز يحلل شخصية متحرش المعادي (فيديو)

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، تعليقا على واقعة التحرش بطفلة المعادي: "الشخص الذي قام بهذه الواقعة ليس مريضا، ولكنه يعاني من اضطراب جنسي يعني التلذذ من خلال التحرش او مواقعة الأطفال".





وتابع "فرويز"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هذه الاضطراب الجنسي متواجد في كل الحضارات سواء حضارة الفرس الو الاغريق، ودق يكون ناتج من الانطوائية، معقبَا: "ممكن يكون شخص منطوي غير قثادر على التعامل مع السيدان الكبار، فيتعال مع الاطفال"



