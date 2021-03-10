Advertisements

تعرف على أهمية مشاركة مصر في بورصة برلين للسياحة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:55 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال محمد فرج مدير المكتب المركزي المشرف على ألمانيا وسويسرا والنمسا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن مشاركة مصر في هذا الحدث السياحي السنوي الهام يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، وخاصة من السوق الألماني الذي يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر.

جاء ذلك تعليقًا على مشاركة نائبة وزير السياحة والآثار في جلسة "منتدى إدارة المقاصد وقادة الفكر"، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين السياحية ITB والتي بدأت فعالياتها اليوم افتراضيا وتستمر حتى 12 مارس الجاري،

وأشار أنه سيتم خلال فعاليات البورصة تكثيف اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران والاتحادات السياحية المختلفة لمناقشة المستجدات التي طرأت على السوق السياحي وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية بحرص معظم دول العالم على تطعيم مواطنيها باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

كما أنه من المقرر أن عقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات، والتي سيتم خلالها استعراض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تمنحه ميزة تنافسية عن غيره من الاسواق السياحية الاخرى، بالاضافة الى اللقاءات الإعلامية بهدف تحسين الصورة الذهنية حول المقصد السياحي المصري في الخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين بوابة الفجر الفجر السياحة

أخبار تهمك

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 11 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة السياحة تعقد عددا من اللقاءات المهنية في اليوم الثاني لبورصة برلين

"تنشيط السياحة" تعقد عددا من اللقاءات ببورصة برلين السياحية

"السياحة" تنظم حفل استقبال على هامش بورصة برلين السياحة ITB (صور)

رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات ببورصة برلين

نائب وزير السياحة والآثار: لقاءات مكثفة في إسبانيا للترويج لمصر

"هيئة السياحة": نشارك في كل الفعاليات الدولية تنشيطًا للقطاع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

06:54 ص

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

06:49 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين