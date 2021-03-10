طرح البوستر الدعائي لمسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا

تصدر كلا من النجمة يسرا والنجم وباسل خياط البوستر الدعائي لمسلسل "حرب أهلية"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.



يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانين يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وسارة التونسي، وآخرين، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.





وتدور أحداث المسلسل حول تعرض يسرا لعدد من المشكلات النفسية والعصبية، بسبب حياتها الشخصية والأسرية وتحاول التغلب عليها.