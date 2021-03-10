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في ذكري يوم الشهيد.. برلمانيون: التاريخ لن ينسي تضحيات أبناء الوطن

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:47 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم - عبداللطيف هيبة
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وجه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية، التحية والتقدير لأرواح شهداء مصر وذلك بمناسبة الإحتفال بـ"يوم الشهيد" والذي يوافق 9 مارس من كل عام، مؤكدين أن التاريخ لن ينسي أبناءه الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وستظل الدولة تقدم كافة أشكال الدعم لأسرهم عُرفانا وتقديرا لدورهم البطولي.

أبو شقة: «يوم الشهيد» ملحمة العطاء والتضحية
من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الاحتفال كل عام بيوم الشهيد في التاسع من مارس، ليس مناسبة لتجديد الأحزان، ولكنها ذكرى للتأكيد على فكرة العطاء من دون مقابل، والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن.

وأشار "أبوشقة" إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي تزامنًا مع إحياءً ذكرى البطل الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين، والذي شارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمر بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر.

وأكد أن هذا اليوم المجيد يؤكد عظمة القوات المسلحة العريقة، من خلال تلاحم وتواجد القائد مع الجنود على الجبهة، لافتًا إلى أن وجود تمثال عبد المنعم رياض في ميدان التحرير بالقاهرة أشهر الميادين المصرية وكذلك في ميدان الشهداء ببورسعيد الباسلة، ما هو إلا تخليد مستحق للشهيد البطل، كرمز لشهداء الوطن.

وأوضح أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم فداء لنا، ولولا تضحياتهم ما كان لهذا الوطن أن يبقى بأمان، ولذلك فإن تكريم أمهات وزوجات وآباء وأبناء وذوي الشهداء واجب وطني، تحتفي به الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، عرفانًا بتضحياتهم، وبرهانًا على أن الشعب المصري العظيم لم ولن ينسى تضحيات أبنائه، وأن المصريين كلهم على قلب رجل واحد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

برلمانية: التاريخ لا ينسي تضحيات الشهداء لاستقرار وحماية الوطن
وفي السياق نفسه، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن مصر قدمت تضحيات من أبناءها من قواتنا المسلحة والشرطة من أجل الحفاظ على الوطن والتصدى لكل من تسول نفسه النيل بمقدرات الوطن، قائلا:" التاريخ لا ينسى ابناءه مما قدموه للاستقرار وحماية الوطن".

وأشارت "عطوة"، إلى أنه خلال تكريم الرئيس، لأسر شهداء ومصابىيالعمليات الحربية، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، لاحظنا أب بدرجة رئيس وإنسان بحجم المسؤولية فالرئيس منذ توليه رئاسة البلاد فهو أب لكل المصريين ويحرص كل الحرص على جبر خواطر البسطاء بالحديث معهم والاستماع لهم، وهو ما شاهدناه مع أبناءه من أسر الشهداء والمصابين والاستماع لهم أثناء التكريم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس خلال الاحتفالية، تضمن العديد من الرسائل نحو الحفاظ على الوطن وتقدير دور الشهداء لما قدموه من تضحيات، من أجل أن نحيا ونعيش فى استقرار، مؤكدًة أن تكاتف الشعب خلف القيادة السياسية هو الرد الأبلغ للمشككين والمتربصين بمقدرات الوطن.

الوفد: احتفاء الرئيس بذكرى يوم الشهيد تقديرا لتضحياتهم ودعوة للحفاظ على المكتسبات المصرية
وفي سياق متصل، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة للإحتفال بيوم الشهيد، بعث برسائل دعم كبيرة لأهالي وأسر الشهداء، سواء شهداء العمليات الحربية أو شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة فيروس كورونا، وتأكيده على أن هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم في سبيل تراب هذا الوطن والحفاظ على شعبه العظيم.

وأشار الجندي، إلى أن يوم الشهيد يمثل ذكرى عطرة يستحضرها التاريخ المصري على رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق عبد المنعم رياض، والدور البطولي الذي قام به في حرب 1967 وحرب الإستنزاف، واستشهاده في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ما زالت تسطر في التاريخ تضحيات وبطولات أبنائها في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى الشر والظلام الدامس، وأنه لابد لنا من الحفاظ على ما تحقق للدولة المصرية بفضل هؤلاء الشهداء وخصوصا خلال العقد الأخير من تاريخ مصر، وهو ما يمثل وفاء حقيقيا لتضحيات شهداء مصر.

برلماني: الوطن يقدر شهداء العمليات الحربية واحتفالية اليوم تؤكد مكانتهم في القلوب
إلى ذلك، قال النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حضور الرئيس السيسي فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد، يؤكد على التقدير الشديد، الذي يقدمه الوطن للشهداء وعوائلهم وذويهم، والذين قدموا حياتهم فداءً للوطن ودفاعًا عنه.

وأضاف "الجبلاوي"، أن الشهداء قدموا دمائهم من أجل أن تحيا مصر وأن تتقدم وألا تضيع في مواجهة تحديات ومؤامرات مستمرة، مضيفا إنه مهما قدمنا لا يمكن أن نخفف عن أهالي وأسر الشهداء أو ذويهم من آلامهم أو مصابهم لكنه كان وسيظل فداءا عظيما للوطن.

وشدد وكيل لجنة الطاقة، على تقدير وتعظيم الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية وحتى اللحظة، لتضحيات الشهداء ودمائهم، والذين لم يتفانوا في تقديم الغالي والنفيس من أرواحهم حتي تبقى مصر قوية عزيزة مهابة وسط الأوطان.

وأشار الى أن الاحتفاء بالشهداء وتقديم الدعم لذويهم هو تقدير وطني عالي، يؤكد على مكانتهم الرفيعة في الدنيا والآخرة، وتقدير ملايين المصريين لوقفتهم الشجاعة خلال حياتهم دفاعا عن الوطن الغالي.

برلماني: الرئيس السيسي لم ينس تضحيات شهداء الوطن
أما النائب شحاته أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية الحالية لم تنسَ تضحيات شهداء الوطن في يومهم، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت التكريم الذي يليق بهم وكافة وسائل الدعم لأسرهم من خلال سن العديد من التشريعات الخاصة بدعمهم.

وأوضح "أبوزيد"، أن أبرز هذه التشريعات هي القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتعديلاته الأخيرة الذي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي قبل أيام، والتي منحت المزيد من الدعم لأهالي الشهداء على كافة الأصعدة.

ووجه النائب، تحية قلبية إلى جميع شهداء الدولة المصرية، متابعًا "كل مصري مات في سبيل حماية ومساندة وطنه فهو شهيد يستحق كل الدعم والتكريم، فالدولة لم ولن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء".

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