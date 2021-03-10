أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

قال محمد عامر، جد الطفلة سارة ضحية واقعة التحرش بالمعادي، تعليقا على واقعة التحرش بحفيدته بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "عامر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "والد الطفلة اخرس وكانت متواجدة مع والدها أثناء عمله في المعادي".





وأضاف: "هذا الشخص معندوش دين ولا قلب وكانت بتروح مع أبوها، سارة لغاية دلوقتي في القسم ولسة مرجعتش هي وأهلها".





وفي ذات السياق طالب صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بتغليظ العقوبات في واقع التحرش والاعتداء على الأطفال ليكون ذلك بمثابة ردعًا لمثل هذه الجرائم التي لا يجب أن تمر مرور الكرام ولاسيما بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن ما ارتكبه المتحرش بطفلة المعادي هو جريمة هتك عرض وليس تحرشًا وتصل عقوبته في قانون العقوبات إلى السجن المشدد 7 سنوات، مؤكدًا على ضرورة تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد.



