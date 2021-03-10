برلماني عن متحرش المعادي: شخص غير سوي وكان يتظاهر بأنه رجل تقي

قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، على واقعة التحرش بطفلة المعادي التي تم تداولها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: إن هذا الرجل كان يتظاهر أمام الجميع بأنه رجل تقي، من خلال الصور المنشورة على صفحته الشخصية بالفيسبوك، ولكن الله فضحه لكثره أفعاله المنحرفة".





وأكد "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الفجر"، أنه سلوك مشين من شخص غير سوي عقليا حتى يتحرش بطفله صغيره، خاصة وأنه متزوج ولديه أسرة وأطفال صغار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقضاءها العادل سيكون لها دورا في تطبيق العدالة في هذه القضية التي أثارت غضب الرأي العام عقب مشاهدتهم للفيديو.





وأشاد عضو مجلس النواب، بالموقف العظيم للسيدة التي ظهرت في الفيديو وقامت بفتح الباب عندما وجدت هذا الشخص يقوم بأعمال غير لائقه، وإنقاذ الفتاة قبل هتك عرضها، مشددا النائب على ضرورة فضح مثل هؤلاء المتحرشين سواء في المواصلات أو الشوارع أو أي مكان يتم التحرش فيه، منوها على ضرورة عدم السكوت عن هذه الأفعال المشينة، لأن الصمت يؤدي إلى تكرار مثل هذه الأفعال، بينما فضح هؤلاء يؤدي إلى الحد منها.





وكانت ألقت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، ويدعي "محمد. ج"، بعدما انتشر فيديو للواقعة في مدخل عمارة بمنطقة المعادي.





وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين اختفائه في إحدى الشقق محاولًا التخفي، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.





ونشرت وزارة الداخلية صورة للمتهم أثناء القبض عليه باحدي الشقق في المعادي، وذكرت مصادر امنية أن القبض على المتهم جاء بعد محاولته الهرب والتخفي بإحدى الشقق.





وكانت مكتشفة الواقعة، نشرت الفيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتفاعل آلاف النشطاء معه وشاركوه، مطالبين بسرعة القبض على المتهم، الذي ظهرت معالم وجهه جلية واضحة أمام كاميرا مراقبة معمل تحاليل في نفس العقار الذي ارتكب فيه الجريمة، وبعد ساعات من انتشار الفيديو رصدته أجهزة المتابعة الأمنية.





وأفادت التحريات، بأن كاميرا المراقبة المثبتة في معمل تحاليل، كشفت دخول المتهم والطفلة المجني عليها، وارتكاب الجريمة، قبل أن تخرج مكتشفة الواقعة، وتواجهه بما فعل، ليلوذ بالفرار.



