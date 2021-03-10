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شاهد.. فيديو جديد لواقعة التحرش بطفلة المعادي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:45 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
كساب أحمد
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عرض الإعلامي يوسف الحسيني فيديو جديد لواقعة التحرش بفتاة صغيرة في المعادي التي لاقت تداولًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الجديد تفاصيل استقطاب المتحرش للطفل، حيث أقنع الفتاة على السير خلقه وصولًا إلى مدخل احدى العمارات، وبعد فشله في التحرش به، بعد كشفه من احدى السيدات، قامت الطفلة بالهرب، ومن ثم ظهر المتحرش في الفيديو وهو يهرول في الشارع بعد اكتشاف أمره".

وعقب الإعلامي يوسف الحسيني، على واقعة التحرش بطفلة المعادي، قائلًا: " الكلمات تعجز عن وصف حقارة هذا المتحرش، الشاذ هاتك الأعراض"

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