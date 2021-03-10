مدير خط نجدة الطفل: "متحرش المعادي استدرج الضحية بالفلوس"

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، عن تفاصيل جديدة في واقعة المتحرش بطفلة المعادي والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.





وقال "عثمان"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الطفلة سارة كانت موجودة في مكان الحادث بتبيع مناديل مع والدتها وهذا الشخص اعتاد على أن يمر عليهم يوميًا".





وأضاف "هذا الشخص قام باستدراج الطفلة بحجة أنه سيعطيها فلوس، واختار هذا العقار لأنه لا يتواجد فيه أشخاص باستثناء المعمل وكان تحت الإصلاحات وظن أنه خال، وتحرش بمناطق العفة لدى الطفلة ويواجه جريمة هتك عرض، ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بالتحرش بالأطفال لأن هذا غالبًا بيكون مرضي".





وفي تصريحات سابقة طالب مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بتغليظ العقوبات في واقع التحرش والاعتداء على الأطفال ليكون ذلك بمثابة ردعًا لمثل هذه الجرائم التي لا يجب أن تمر مرور الكرام ولاسيما بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن ما ارتكبه المتحرش بطفلة المعادي هو جريمة هتك عرض وليس تحرشًا وتصل عقوبته في قانون العقوبات إلى السجن المشدد 7 سنوات، مؤكدًا على ضرورة تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد.



