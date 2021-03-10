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مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:31 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المصريين يصابون بالقلق الشديد كلما توترت علاقة مصر بالسودان، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحامل على نفسه وتعامل مع البشير حفاظًا على علاقة مصر بالسودان.
وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السودان عمق الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن إثيوبيا لا تتعامل ببساطة وهناك نوايا خبيثة.
ولفت إلى أن الشعبان المصري والإثيوبي يقلقان من تدهور العلاقات مع "الحبشة" التي هي جزء من تاريخنا، مشددًا على أن صبر مصر والسودان على إثيوبيا امتد طويلًا، متابعًا: "نرجو أن تكون اجتماعات سد النهضة المقبلة ثلاثية"، لافتًا إلى أن هناك تحركات عربية لمساندة موقف مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي.
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