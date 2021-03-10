تطورات عودة كارتيرون لقيادة الزمالك

بات الفرنسي باتريس كارتيرون المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي اقترب من مغادرة القلعة البيضاء بسبب سوء النتائج.





وذكرت تقارير صحفية أن النادي الزمالك تواصل مع كارتيرون خلال الساعات الماضية بشأن العودة لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، ورحب المدرب بذلك ولكنه وضع بعض الشروط للموافقة بشكل نهائي على قبول المهمة.





وطلب المدرب الفرنسي انضمام سامي الشيشيني لجهازه المعاون في الزمالك في منصب المدرب العام، بالإضافة لسداد الزمالك مبلغ مليون دولار للتعاون قيمة الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مع فريقه الحالي.





وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن كارتيرون سوف يصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لتولي قيادة الزمالك بشكل رسمي، وهو الأمر الذي أكده أيضًا الإعلامي السعودي إبراهيم الربدي.





وقاد كارتيرون الزمالك الموسم الماضي وحقق مع الفريقي بطولتي كأس السوبر المحلي والإفريقي، ثم رحل لتدريب التعاون السعودي.



