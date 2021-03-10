موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره لايبزيج، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.





وكان ليفربول قد حقق الفوز في لقاء الذهاب أمام لايبزيج، بهدفين مقابل لا شيء.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره لايبزيج، عبر قناة bein sports Premium 2.



