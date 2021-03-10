ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تُحذر من الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الأربعاء الموافق 10 مارس 2021، وجاءت التفاصيل كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4) درجة مئوية.

- يسود طقس حار على كافة الأنحاء.





حالة الطقس ليلًا:

- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه الحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.