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ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تُحذر من الظواهر الجوية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الأربعاء الموافق 10 مارس 2021، وجاءت التفاصيل كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4) درجة مئوية.
- يسود طقس حار على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ليلًا:
- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه الحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد.

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