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بطريقة ظريفة.. محمد هنيدي ينفي شائعة إغلاق صفحته على "فيسبوك"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نفى الفنان محمد هنيدي، شائعة إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك من خلال نشر بوست ظريف عبر صفحته.

وكتب هنيدي في منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلاً: "تيست تيست.. على من يرى هذا البوست عمل لايك.. لأن في شائعات مغرضة بتقول الصفحة اتقفلت وماحدش عارف يخش عليها، وشكرا، وماحدش يعمل أضحكني عشان الموضوع جد، شكرا تاني".

يذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم النمس والإنس، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

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