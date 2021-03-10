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استشاري نفسي: هذه العلامات تدل على تعرض الأطفال للتحرش (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:27 ص
جمال فرويز
جمال فرويز
كساب أحمد
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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك علامات على أي طفل يتعرض للتحرش مثل اضطراب في الأكل أو النوم، مشيرًا إلى أن أغلب المتحرشين إما أقارب أو معارف مثل البواب أو أحد الأقارب للعائلة.

وتابع "فرويز"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن التحرش يحدث دائمًا في الأماكن التي يتردد عليها الأطفال باستمرار سواء المنزل أو النادي أو المدرسة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات الجنسية لدى المتحرش تحدث في الصغر وتنمو معه.

وأشار إلى أن المتحرش دائمًا ما يخيف الطفل من خلال الحديث بأنه سيقوم بذبحه وذبح والده ووالدته، وهذا الأمر حدث في واقعة مشهورة من خلال سائق أتوبيس المدرسة.

كانت حالة من الغضب قد سيطرت خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع السوشيال ميديا، بعد تداول فيديو من داخل إحدى العمارات السكنية في المعادي، لرجل يستدرج طفلة صغيرة في «بير سلم» ليتحرش بها، والذي عُرف بـ متحرش الأطفال، وهو الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، ومع ارتفاع حدة الغضب، قبل أن تتمكن قوات الامن من ضبطه خلال ساعات.

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