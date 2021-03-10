استشاري نفسي: هذه العلامات تدل على تعرض الأطفال للتحرش (فيديو)

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك علامات على أي طفل يتعرض للتحرش مثل اضطراب في الأكل أو النوم، مشيرًا إلى أن أغلب المتحرشين إما أقارب أو معارف مثل البواب أو أحد الأقارب للعائلة.





وتابع "فرويز"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن التحرش يحدث دائمًا في الأماكن التي يتردد عليها الأطفال باستمرار سواء المنزل أو النادي أو المدرسة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات الجنسية لدى المتحرش تحدث في الصغر وتنمو معه.





وأشار إلى أن المتحرش دائمًا ما يخيف الطفل من خلال الحديث بأنه سيقوم بذبحه وذبح والده ووالدته، وهذا الأمر حدث في واقعة مشهورة من خلال سائق أتوبيس المدرسة.



