الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

قال الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة النادي الأهلي لا تمانع خروج اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بنهاية الموسم الحالي بسبب كثره مشاكله.





وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قررسابقاً إيقاف كهربا لشهر مع تغريمه 200 ألف جنبه بعد خلافه مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعد اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الدوري .





وأكد حتحوت خلال برنامج«الماتش» الذي يعرض على قناة «صدى البلد» أن النادي الأهلي سيقبل بأي عرض لخروج اللاعب نهاية الموسم الحالي سواء بالإعارة أو الخروج النهائي.





وبالحديث عن البدائل أضاف حتحوت : "في حال رحيل كهربا عن الأهلي سيفكر النادي جدياً في ضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أو عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي أو احمد سمير لاعب طلائع الجيش" .





ويستعد النادي الاهلي لمواجهة الإسماعيلي في تمام السابعة والنصف مساء غدا الأربعاء ضمن مؤجلات الإسبوع ال12 من الدوري الممتاز.



