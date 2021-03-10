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بهدف قاتل.. بورتو يقصي يوفنتوس ورونالدو من دوري الأبطال

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
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تأهل بورتو البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الرغم من خسارته أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-2 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح بورتو باب التسجيل عن طريق نجمه سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء.

وعادل ليوفنتوس فيدريكو كييزا بعد أربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وتلقى بورتو ضربة موجعة في الدقيقة الـ54 بتعرض لاعبه الإيراني مهدي طارمي للطرد عقب تلقيه الإنذار الثاني.

وعاد كييزا للتسجيل وأهدى ليوفنتوس التقدم برأسية متقنة في الدقيقة الـ63.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة لمصلحة يوفنتوس بنتيجة 2-1، وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب والتي حسمها بورتو بنتيجة 2-1، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين. 

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني عاد أوليفيرا وسجل هدفا قاتلا في شباك "السيدة العجوز" ليعدل النتيجة 2-2، ويعطي الأفضلية لمصلحة بورتو بمجموع المباراتين 4-3، وأصبح يوفنتوس في موقف لا يحسد عليه لحاجته لتسجيل هدفين في غضون 5 دقائق.

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