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فى عيد ميلاد يسرا.. تعرف على أول أجر تقاضته في السينما

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم النجمة يسرا بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر مارس، وتعد واحدة من أهم النجمات فى مصر، ولها رصيد كبير من الأعمال الفنية التى جعلتها مميزة عند جمهورها.

وقالت يسرا خلال ندوة معرض الكتاب 2020، إن أول أعمالها كان فيلم «قصر في الهواء»، وحصلت فيه على أجر وصل إلى ألف جنيه، وهو رقم ضخم وقتها.

وأشارت إلى أن الفيلم فشل ولم ينجح وسُحب من دور العرض بعد 3 أيام من عرضه.

يذكر أن يسرا تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانين يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وسارة التونسي، وآخرين، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.


وتدور أحداث المسلسل حول تعرض يسرا لعدد من المشكلات النفسية والعصبية، بسبب حياتها الشخصية والأسرية وتحاول التغلب عليها.

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