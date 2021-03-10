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يسرا تكشف أول نصيحة لها في بداية مشوارها الفني

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم النجمة يسرا، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر مارس، وتعد واحدة من أهم النجمات فى مصر، ولها رصيد كبير من الأعمال الفنية التى جعلتها مميزة عند جمهورها.

وقالت خلال تواجدها فى ندوة معرض الكتاب الدولي ٢٠٢٠، إن أبرز النصائح التي تلقتها في بداية مشوارها هو ألا تقلل من شأن نفسها، مهما كانت الفرص المتاحة حولها ضعيفة، لافتة إلى أن أصعب التحديات التي كانت تقف أمامها هي امتلاء الساحة الفنية وقت انطلاقها بنجمات ذات مشوار فنى كبير مثل السندريلا وشادية ومديحة كامل.

وأشارت إلى أنها لاتزال تشعر بالخوف أمام الكاميرات للمشاركة في أي عمل درامى أو سينمائي، وأن وجودها مع جمهورها في المعرض يجعلها تشعر «بالخوف».

يذكر أن يسرا تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانين يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وسارة التونسي، وآخرين، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.


وتدور أحداث المسلسل حول تعرض يسرا لعدد من المشكلات النفسية والعصبية، بسبب حياتها الشخصية والأسرية وتحاول التغلب عليها.

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