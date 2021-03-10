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أسباب رفض النصر السعودي التعاقد مع كهربا (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
عمرو مصطفي
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رفض نادي النصر السعودي فكرة التعاقد مع اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا في الموسم الجديد بعد أن عرض وكيل اللاعب أحمد يحيى إمكانية رحيل كهربا للنصر في الموسم المقبل.

وكشف الإعلامي محمد فاروق سعد عبر برنامجه (كورة تريند) بقناة (الحدث اليوم) عن تحفظ مسؤولي النصر على فكرة ضم كهربا رغم تألقه سابقاً في صفوف الاتحاد السعودي في تجربته الوحيدة بالدوري السعودي.

وأكد أن تواجد المغربي نور الدين أمرابط في صفوف النصر وتألقه في مركز الجناح الهجومي بخلاف أن كثرة مشاكل كهربا في الفترة الأخيرة والغرامة الموقعة ضده لصالح نادي الزمالك جعلت إدارة النصر السعودي ترفض فكرة ضم كهربا.

ودخل كهربا في خلاف مع مدربه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ما أدى لإيقافه لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه بعد أن دخل اللاعب في خلاف بعد لقاء طلائع الجيش بالدوري ورفض مصافحة مدربه.

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