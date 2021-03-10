تشكيل ليفربول المتوقع ضد لايبزيج اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره لايبزيج، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.





وكان ليفربول قد حقق الفوز في لقاء الذهاب أمام لايبزيج، بهدفين مقابل لا شيء.





ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ناثانيل فيليبس - فابينيو - ترينت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - كورتيس جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا.



