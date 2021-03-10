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تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:54 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
احمد فتحي الدسوقي
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حررت حملة رقابية تموينية مشتركة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف 15 محضرًا بحيازة سلع غير صالحة، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، ومخالفات بيئية متنوعة.

وقام بلال حبش، نائب محافظ بني سويف بالإشراف على الحملة التي شملت عدد من الأسواق و"الهايبرات" ومحال بيع السلع الغذائية، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة لضبط الأسواق والمحال التجارية من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع كل صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في السلع الأساسية.

محاضر ومخالفات
وأكدت محافظة بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي، أن الحملة أسفرت عن ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تم تحرير 15 محضرًا بحيازة سلع غير صالحة، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، ومخالفات بيئية متنوعة.

الرقابة والتموين
وخلال الحملة أكد نائب المحافظ "بلال حبش" على حرص المحافظة بكافة أجهزتها على التعاون مع الجهات الرقابية، لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع السلع الأساسية، خاصة السلع التموينية والأدوات الصحية والمستلزمات الصحية والمطهرات والكمامات التي تشهد كثافة في الطلب عليها من قبل المواطنين في تلك الفترة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، ومنع كافة أنواع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظة قد أتاحت أكثر من وسيلة وقناة للمواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن، والتي تأتي وفق خطة محكمة تنفذها المحافظة بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتنسيق كامل مع الجهات التموينية والصحية والرقابية، حيث قد تشهد تلك الفترة تكثيف للحملات الرقابية بالمدن السبع وصولا للقرى لتعظيم الفائدة من تلك الجهود.

وذكر بيان المحافظة، أنه تواجد في الحملة كلا من: المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، وعدد من مسؤولي الصحة المختصين، والتنفيذيين المعنين.
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)
تحرير 15 محضرًا في حملة تموينية مكبرة ببني سويف (صور)

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