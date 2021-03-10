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رئيس جامعة بني سويف يزور طالب أصيب في حادث سير
الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:53 ص
احمد فتحي الدسوقي
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قال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية طب بني سويف، إن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أجرى زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي، فى إطار المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة، والاطمئنان على حالات المرضى كما قام رئيس الجامعة بزيارة احد طلاب الجامعة المصابين فى حادث وقع على الطريق الصحراوى ببنى سويف للاطمئنان على صحته.
وأضاف "مرسي"، أن رئيس الجامعة، تفقد خلال زيارته المفاجئة قسم استقبال الطوارئ، لمتابعة كفاءة وسرعة الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات، وذلك ليكون قسم الطوارئ فى أعلى حالات الاستعداد لاستقبال المرضي.
وقال عميد كلية الطب إنه تفقد قسم الفرز لحالات الكورونا، وتحدث مع المرضى وتابع بعض الحالات وأعطى توجيهاته بحسن التعامل معهم وتوفير ما يلزم فى أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.
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