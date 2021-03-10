رئيس جامعة بني سويف يزور طالب أصيب في حادث سير

قال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية طب بني سويف، إن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أجرى زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي، فى إطار المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة، والاطمئنان على حالات المرضى كما قام رئيس الجامعة بزيارة احد طلاب الجامعة المصابين فى حادث وقع على الطريق الصحراوى ببنى سويف للاطمئنان على صحته.





وأضاف "مرسي"، أن رئيس الجامعة، تفقد خلال زيارته المفاجئة قسم استقبال الطوارئ، لمتابعة كفاءة وسرعة الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات، وذلك ليكون قسم الطوارئ فى أعلى حالات الاستعداد لاستقبال المرضي.



