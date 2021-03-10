موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

طالب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالتعاقد مع 4 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وقال مجدي عبد الغنى نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامجه البلدوزر:" موسيماني يخطر الاهلي برغبته في ضم 4 صفقات خلال الصيف، وهم الظهير الأيمن والأيسر والهجوم الصريح والجناح الأيمن.





ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء فى لقاء قوي بين الفريقين.



