الكشف عن بدائل مبابي في باريس سان جيرمان

تحدث تقرير إعلامي إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة بعد اقتراب رحيل الاعب عن حديقة الأمراء.





بدائل مبابي في باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول برشلونة الإسباني، في الصيف المقبل، حيث يستطيع البرغوث التوقيع لأي ناد بشكل مجاني.





من جانبه ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن بيئة النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي يعلمون أن كل الأمور باتت جاهزة لانتقال النجم الأرجنتيني ميسي وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، إلى سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضح البرنامج أن موقف أجويرو مع ميسي متشابه، حيث ينتهي عقد الأرجنتيني مع نادي مانشستر سيتي بختام الموسم الجاري، ومن ثم يستطيع التوقيع لصالح باريس سان جيرمان بشكل مجاني.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية، ربطت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، بالرحيل إلى باريس، بموقف مبابي من التوقيع على عقد جديد مع الـPSG.



