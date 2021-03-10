"هو نفس الشوق" لأنغام ضمن تريند يوتيوب وتقترب من مليون مشاهدة

طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" والتى تحمل عنوان "هو نفس الشوق".





ودخلت الأغنية ضمن تريند يوتيوب، بعد وقت قليل جدًا من طرحها، كما اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة





وتقول كلمات الأغنية: "هو نفس الشوق في قلبي .. وبحلاوته وبعذابه .. يظهر ان الشوق يا قلبي .. عمره ما يفارق صحابه .. والسهر .. اه م السهر .. يتعب عيوني والاماني والحنين يجوا يزوروني".



