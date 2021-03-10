Advertisements

"هو نفس الشوق" لأنغام ضمن تريند يوتيوب وتقترب من مليون مشاهدة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
Advertisements

طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" والتى تحمل عنوان "هو نفس الشوق".

ودخلت الأغنية ضمن تريند يوتيوب، بعد وقت قليل جدًا من طرحها، كما اقتربت من تحقيق  مليون مشاهدة

وتقول كلمات الأغنية: "هو نفس الشوق في قلبي .. وبحلاوته وبعذابه .. يظهر ان الشوق يا قلبي .. عمره ما يفارق صحابه .. والسهر .. اه م السهر .. يتعب عيوني والاماني والحنين يجوا يزوروني".

يذكر أن أغنية "هو نفس الشوق" من كلمات اسامة مصطفى، والحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وميكس - ماسترينج : امير محروس، قيادة اوركسترا : هاني فرحات، وتسجيل موسيقى - صوت انغام : خالد سند، وإستوديو MAS.


أخبار تهمك

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

منقذة طفلة المعادي تكشف تفاصيل حوارها مع المتهم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 6 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن بدائل مبابي في باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تطورات عودة كارتيرون لقيادة الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

09:12 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

12:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين