Advertisements

نجوى كرم تخرج عن صمتها وترد على حديث نوال الزغبي بشأن غيرتها منها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على تصريحات زميلتها الفنانة نوال الزغبي التي أكدت أنها "كانت تغار من نجوى كرم وأن هذه الغيرة كانت متبادلة حيث كانت المنافسة قوية بينهما ولكنها كانت منافسة شريفة".

نشرت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو من حلقة نوال وعلّقت عليه: "بالتسعينات كانوا الناس يتغنوا بجمالك وهضامتك وبعدك لما تطلي بيطل ستار حقيقي مش كذبة".

فتردت نوال الزغبي على تغريدة نجوى بتغريدة قالت فيها: "إنتي النجمة المضواية اللي مش ممكن تنطفي... بحبك من قلبي".

فردت نوال الزغبي على تغريدة نجوى بتغريدة قالت فيها: "إنتي النجمة المضواية اللي مش ممكن تنطفى... بحبك من قلبي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجوى كرم فنانة الزغبي

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

منقذة طفلة المعادي تكشف تفاصيل حوارها مع المتهم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن بدائل مبابي في باريس سان جيرمان

منذ 42 دقيقة

تطورات عودة كارتيرون لقيادة الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي ترفض الزواج من هذا المذيع!

حقيقة الخلاف الأخير بين إليسا ونوال الزغبي

وصلة غزل بين نوال الزغبي ونجوى كرم عبر "تويتر"

نجوي كرم لـ إليسا: "أنا بحبك"

‫مدحت العدل عن سرقة أغنية "ملعون أبو الناس العزاز": "مندهش من قلة الضمير والإبداع"‬

بعد 12 عاما.. نوال الزغبي تعلن لأول مرة انفصالها عن زوجها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

09:12 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

12:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين