نجوى كرم تخرج عن صمتها وترد على حديث نوال الزغبي بشأن غيرتها منها





ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على تصريحات زميلتها الفنانة نوال الزغبي التي أكدت أنها "كانت تغار من نجوى كرم وأن هذه الغيرة كانت متبادلة حيث كانت المنافسة قوية بينهما ولكنها كانت منافسة شريفة".





نشرت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو من حلقة نوال وعلّقت عليه: "بالتسعينات كانوا الناس يتغنوا بجمالك وهضامتك وبعدك لما تطلي بيطل ستار حقيقي مش كذبة".





فتردت نوال الزغبي على تغريدة نجوى بتغريدة قالت فيها: "إنتي النجمة المضواية اللي مش ممكن تنطفي... بحبك من قلبي".





فردت نوال الزغبي على تغريدة نجوى بتغريدة قالت فيها: "إنتي النجمة المضواية اللي مش ممكن تنطفى... بحبك من قلبي".