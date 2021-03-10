مناقشة نقدية لمسرحية "لحظة حب" بالمركز القومي للمسرح

يناقش المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية في شكل دراسة نقدية العرض المسرحي "لحظة حب" بطولة بهاء ثروت ورجوي حامد.





ومن المقرر أن تقام المناقشة في التاسعة والنصف مساء الجمعة القادمة 12 مارس 2021 وذلك بمقر المركز القومي للمسرح بشارع حسن صبري بالزمالك.





بحضور المشاركين بالعرض المسرحي "لحظة حب " مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





"لحظة حب" من تأليف محمد الصواف، وإخراج ياسر صادق، من بطولة : بهاء ثروت ورجوي حامد ، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير.



