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خالد عيد: قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد.. ومواجهة المقاولون ستكون صعبة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أبدى خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة رضاؤه عن مستوى لاعبيه خلال مواجهة اليوم امام الاتحاد السكندري بالدوري العام.

وأكد خالد عيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "غزل المحلة قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري"

وأشار: غزل المحلة اعتمد على استغلال المساحات خلف السيد سالم وعمار حمدي وكان يمكنه التسجيل أمام الاتحاد.

وأتم: "مواجهة المقاولون العرب المقبلة صعبة، الدوري هذا الموسم قوي وكل الفرق مستواها متقارب".

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