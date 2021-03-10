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والد كافاني يكشف عن وجهته القادمة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
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قال والد مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، لويس كافاني، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرصة بنسبة 60% لتوقيع ابنه لبوكا جونيورز في يونيو (حزيران) المقبل.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال لويس حول احتمالية انضمام نجله إلى بوكا جونيورز: "إذا كان علي أن أقول نسبة مئوية، سأقول لك 60%".

وتابع: "كان يفكر منذ أكثر من عامين أنه يريد أن يكون أقرب إلى العائلة، وهذا هو السبب الذي يجعلني أؤمن بشدة أن إيدي سينتهي به الأمر باللعب في فريق هنا من أمريكا الجنوبية بالقرب من أوروغواي".

وفي هذا الصدد، صرح لويس: "أود أن يذهب للعب مع الفرق التي لديها فرص للفوز بأشياء مهمة، هنا في أوروغواي ليس لدينا حتى فرص للفوز بكأس من حليب".

وأضاف: "تحدثنا مع إدينسون وهو يميل دائماً نحو بوكا لأنه أجرى محادثات عديدة مع (خوان رومان) ريكيلمي (النائب الثاني لرئيس النادي)، أعلم أنه يود اللعب وأن يكون قريباً من بلاده، حتى نكون أقرب إليه".

ويعتقد والد المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً أن بوكا يمكن أن يكون آخر فريق يلعب بقميصه نجله، الذي ظهر لأول مرة مع دانوبيو الأوروغوياني في عام 2005 ثم لعب في عدة أندية مثل باليرمو ونابولي وباريس سان جيرمان، قبل وصوله إلى مانشستر يونايتد في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

ووقع الأوروغوياني في ذلك الوقت عقداً لموسم واحد (مع خيار التمديد لسنة أخرى)، لذلك يمكن أن يأتي إلى بوكا جونيورز كلاعب حر.

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