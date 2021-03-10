تعرف على شخصية هاني سلامة في مسلسل "بين السما والأرض"

يجسد الفنان هانى سلامة خلال مسلسله الجديد "بين السما والأرض" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، شخصية دكتور يدعي "حميد سراج الدين"، ويظهر بنيولوك جديد ومختلف عليه.





مسلسل "بين السماء والأرض"، من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



وتدور أحداثه خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.