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تعليق مثير من نجم برشلونة قبل مواجهة باريس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
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قال لاعب وسط برشلونة الإسباني، الهولندي فرينكي دي يونغ، اليوم الثلاثاء، إن فريقه سيذهب إلى باريس "لمحاولة تقديم صورة طيبة والمنافسة" بعد خسارة مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال قبل أسبوعين على ملعب كامب نو بنتيجة قاسية 1-4.



وقال اللاعب الدولي خلال المؤتمر الصحافي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب حديقة الأمراء: "هدفنا الرئيسي دائماً هو التأهل، علينا أن نؤمن بإمكانية تعويض نتيجة الذهاب، وسنرى ماذا سيحدث".



وحول غياب نجم الفريق الباريسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أكد صاحب الـ23 عاماً أنه "أحد أفضل لاعبي العالم"، وأن الأمور بالنسبة للبرسا "ستكون أسهل في حالة غيابه".



كما أقر اللاعب الشاب بأن لاعبي الفريق الأول سعداء "بوجود رئيس للبرسا لأن هذا مهم للغاية للنادي".



كما علق بأنه على المستوى الشخصي لا يعرف الرئيس الجديد، خوان لابورتا، كثيراً، ولم يتحدث معه بعد، ولكنه أوضح أنه "تمنى التوفيق للفريق" خلال زيارته للفريق.



وحول نتيجة مباراة الذهاب، أشار دي يونغ إلى أنه لا يعرف إذا كانت "مستحقة أم لا"، ولكن الأمر الواضح بالنسبة له هو أن فريقه لعب "مباراة سيئة".

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