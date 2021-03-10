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اتجاه داخل المنتخب من إعفاء صلاح من مواجهة كينيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تتجه النية داخل المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري فى إعفاء كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي من مواجهة كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال مجدي عبد الغني عبر برنامجه البلدوزر:" البدري قد يعفي صلاح والنني وتريزيجيه من رحلة كينيا لمواجهتها 25 مارس".

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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