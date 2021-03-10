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موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم الأربعاء في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، موسم 2020-2021.

ويواجه الأهلي فريق الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر، من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورت 1.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز في 7 لقاءات، وتعادل في ثلاثة، ولم يخسر حتي الآن.

ويأتي في صدارة الدوري الزمالك برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، وفي حالة فوز الشياطين الحمر بجميع مبارياته المؤجلة سيتربع على الصدارة بفارق 6 نقاط عن الفارس الابيض.

بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، من 14 مباراة، حيث فاز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في ست لقاءات، ونال الهزيمة في سبع مباريات.

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