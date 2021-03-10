Advertisements

كلوب يرد على تدريب منتخب ألمانيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخطط ليكون بديلاً لمواطنه يواكيم لوف عندما يتخلى عن منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا، بعد بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين.



وقرر لوف، الذي تولى تدريب ألمانيا في 2006 وقاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2014 ويستمر عقده حتى 2022، صاحب أطول فترة لمدرب في قيادة منتخب وطني إنهاء عقده قبل عام كامل من موعده.



ويتبقى ثلاث سنوات على نهاية العقد الحالي لكلوب مع ليفربول، وقال إنه دائماُ يحترم عقوده في فترات عمله السابقة مع ماينتس وبروسيا دورتموند.



وأضاف المدرب الألماني للصحافيين قبل إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام رازن بال شبورت لايبزيغ: "هل سأكون متاحاً لتولي تدريب المنتخب الوطني الألماني في الصيف؟ لا".



وتابع: "قام لوف بعمل مذهل على مدار سنوات طويلة، أطول فترة لمدرب في تاريخ ألمانيا، أدرك أنه يريد أن تحقيق نتائج جيدة في بطولة أوروبا، شخص آخر سيقوم بالمهمة مع وجود عدد كبير من المدربين الألمان الجيدين حقاً حالياً، الاتحاد الألماني سيجد حلاً جيداً".

أخبار تهمك

نجم برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 10 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 13 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شاهد.. فيديو جديد لواقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ نصف ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق مثير من نجم برشلونة قبل مواجهة باريس

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات عودة كارتيرون لقيادة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 7 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

09:12 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين