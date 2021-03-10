مغنية طاجيكية الأصل تمثل روسيا في مسابقة "يوروفيجن - 2021"





فازت المغنية الروسية طاجيكية الأصل، مانيجة، في مسابقة أقامتها القناة التلفزيونية الروسية الأولى من شأنها ترشيح الفنانين للمشاركة في مسابقة "يوروفيجن - 2021" الموسيقية الأوروبية.





وذلك بعد أن تخلت فرقة Little Big الروسية المشهورة عن المشاركة في المسابقة.





وقد أعلن رئيس الفرقة الموسيقية المذكورة، إيليا بروسيكين، أن فرقته لا تشارك العام الجاري في مسابقة الترشيح على الرغم من أنها فازت فيها العام الماضي وكانت جاهزة للفوز في "يوروفيجن 2020"، مشيرا إلى أن أغنية الفرقة Uno كانت قد سجلت رقما قياسيا لـ"يوروفيجن" بعد أن حصدت 189 مليون مشاهدة على الإنترنت.





وقال "لا أريد أن يقارن المشاهدون أغنيتنا الجديدة بأغنية Uno التي جلبت لنا شعبية عالمية. وروسيا فيها عدد كبير من المواهب التي يمكن أن تمثلها في "يوروفيجن – 2021".





يذكر أن مسابقة" يوروفيجن–2020" التي كان يفترض أن تقام في ربيع عام 2020 في روتردام الهولندية تم إلغاؤها لانتشار وباء فيروس كورونا في العالم وتأجيلها إلى ربيع عام 2021.





ويتوقع أن تقام "يوروفيجن – 21" يوم 22 مايو المقبل في روتردام الهولندية.



