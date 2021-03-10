مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب اليوم الأربعاء، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للشياطين الحمر، على تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، والذي سيكون على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، جونيور أجايي.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة من عشر مباريات، بينما الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط من 14 لقاء.



