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موعد مباراة منتخب مصر وكينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب حسام البدري فى مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 25 مارس الجاري.

وتقام مباراة منتخب مصر وكينيا يوم 25 مارس الجاري خارج الأرض ثم مواجهة أمام جزر القمر يوم 29 مارس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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