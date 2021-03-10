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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت تشكيلة باريس المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: نافاس.
خط الدفاع: كورزاوا، فلورينزي، عبدو ديالو، باكير.
خط الوسط: فيراتي، دانيلو، هيريرا.
خط الهجوم: سالبيا، مبابي، مويس كين.

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