تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الأربعاء نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لونجليت، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، مينجويزا.

خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، جريزمان.



