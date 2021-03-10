رمضان السيد يحذر الأهلي من لقاء الإسماعيلي

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة الأهلي أمام الاسماعيلي اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز ستكون صعبة على الفريقين .





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ‘’ : المباراة ستكون صعبة على الأهلي رغم موقف الاسماعيلي في ترتيب الجدول ، إلا أنها تبقى دائماً مباراة ذات طابع خاص .





واختتم السيد : الأهلي سيعاني لعدم وجود ظهير أيسر نظراً لإصابة علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف ، كما أن حسين الشحات أصبح لغزاً كبيراً في تشكيل الأهلي وهناك علامات استفهام على مستواه خلال الفترة الحالية .



