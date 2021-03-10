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رمضان السيد يحذر الأهلي من لقاء الإسماعيلي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
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أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة الأهلي أمام الاسماعيلي اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز ستكون صعبة على الفريقين . 

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ‘’ : المباراة ستكون صعبة على الأهلي رغم موقف الاسماعيلي في ترتيب الجدول ، إلا أنها تبقى دائماً مباراة ذات طابع خاص . 

واختتم السيد : الأهلي سيعاني لعدم وجود ظهير أيسر نظراً لإصابة علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف ، كما أن حسين الشحات أصبح لغزاً كبيراً في تشكيل الأهلي وهناك علامات استفهام على مستواه خلال الفترة الحالية .

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