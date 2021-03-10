أبو الدهب ينصح الزمالك بمشاركة أسامة فيصل

قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أنه يفضل الدفع بأسامة فيصل مهاجم الزمالك بشكل أساسي في قيادة الخط الهجومي للفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها غد الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز .





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أُفضل إشراك أسامة فيصل خلال مباراة سيراميكا كليوباترا من أجل تجهيزه للدفع به أساسياً في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





واختتم أبو الدهب : أسامة فيصل لاعب واعد ومتميز وهو الأفضل لقيادة الهجوم ، ويتفوق على المغربي حميد أحداد الذي لا يليق بنادي الزمالك .



