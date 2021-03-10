أبو مسلم يتوقع مشاركة "بيكهام" في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

أكد أحمد ابو مسلم نجم الأهلي السابق أن الفريق سيتأثر كثيراً بغياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر .





وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ‘’ : الأهلي سيعاني من غياب معلول ومحمود وحيد ، بالإضافة إلى أيمن أشرف .





واختتم أبو مسلم : أتوقع مشاركة أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيسر ، فهو الخيار الأنسب لتعويض معلول و وحيد.





يذكر أن الأهلي سيواجه الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



