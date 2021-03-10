موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الأربعاء نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة بفوز نادي باريس سان جيرمان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.



