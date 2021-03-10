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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثمبتون فى الدورى الإنجليزي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء سيقام على ملعب الاتحاد فى مباراة قوية تجمع بين الفريقين.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 3.

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودريجو، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، رحيم ستيرلينج، برناردو سيلفا.

ويذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة

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