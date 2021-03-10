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أنغام لا تمانع الزواج مجددا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة المصرية أنغام، أمس الاثنين، أنها لا تمانع الزواج من جديد، بعد 5 زيجات انتهت بالفشل.

وردت في تصريحات تلفزيوينة على إمكانية دخولها قصة حب جديدة، قائلة إنها قد تعيش ذلك خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أنغام معتبرة أن الزواج قدر، وأكدت أنها لا تعلم ما يخبئ لها المستقبل، لكنها لا ترفض فكرة الحب من جديد.

جاءت تصريحات أنغام بمناسبة طرحها أحدث أغنياتها "هو نفس الشوق"، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسسيقي محمد العشي.

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