أنغام لا تمانع الزواج مجددا

أكدت الفنانة المصرية أنغام، أمس الاثنين، أنها لا تمانع الزواج من جديد، بعد 5 زيجات انتهت بالفشل.





وردت في تصريحات تلفزيوينة على إمكانية دخولها قصة حب جديدة، قائلة إنها قد تعيش ذلك خلال الفترة المقبلة.





وتابعت أنغام معتبرة أن الزواج قدر، وأكدت أنها لا تعلم ما يخبئ لها المستقبل، لكنها لا ترفض فكرة الحب من جديد.



