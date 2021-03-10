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نافاس يتحدث عن مواجهة برشلونة بدوري الأبطال

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان على صعوبة مواجهة برشلونة، رغم الفوز ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال نافاس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بكل وضوح يجب أن نفوز بهذه المباراة، وأن نخوضها بنفس الجدية والرغبة التي لعبنا بها في الذهاب".

وأضاف: "بل يجب أن نبدي إصرارا أكبر، يجب أن ندافع ككتلة واحدة، ونستعد لكل شيء".

وواصل: "جاهزون لمثل هذا النوع من المباريات، قدمنا أداء مميزا في الذهاب. فريقنا رائع يضم لاعبين أذكياء، وسنواجه منافسا عظيما".

وعن غياب نيمار بسبب الإصابة، أكد: "نريد دائما أن يكون الفريق كاملا، وجاهزا بنسبة 100%، لكن علينا التعامل أيضا مع الواقع، فمن الأفضل أن يعود نيمار بجاهزية فنية وبدنية وذهنية مكتملة".

وأكمل: "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، نحترم برشلونة، ولا نشعر بأي أفضلية أو تفوق عليهم".

وأتم: "سعيد بخوض مثل هذه المواجهات، فهي فخر لأي لاعب، وعلينا الاستفادة منها، اللعب ضد برشلونة له دوافع كبيرة، لأنه فريق رائع".

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