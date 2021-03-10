تعرف على موعد إطلاق محمد محسن فيديو كليب أغنيته الجديدة "النسيان"

يستعد المطرب محمد محسن لإطلاق أحدث أعماله الغنائية المصورة "النسيان" على طريقة الفيديو كليب مساء الخميس المقبل.

وتعد الأغنية أول كليب غنائي يتم تصويره على مسرح محمد عبد الوهاب، التابع لدار الأوبرا المصرية،

يذكر أن محمد محسن طرح في عيد الحب فيديو كليب جديد يحمل اسم "أهلا بيك" .

وكانت المفاجأة في ظهور زوجته الفنانة هبة مجدي داخل أحداث الكليب، الذي يشهد قصة حب رومانسية.







