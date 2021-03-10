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اعتقال ممثلة شهيرة بتهمة تعاطي المخدرات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أقدمت السلطات التركية على اعتقال الممثلة التركية، عائشة غول تشينار، بتهمة "تعاطي المخدرات"، وفق صحيفة "زمان" التركية.

هذا وتم نقل تشينار إلى مكتب الأمن العام بمديرية شرطة منطقة بشيكتاش للاستجواب. 

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت صحيفة "زمان" إلى أن الشرطة التركية تلقت بلاغا بوجود مواد مخدرة في سيارة عائشة تشينار، وعلى الفور أوقفت السيارة في منطقة بشيكتاش باسطنبول، وفتشتها، لتضبط 20 غراما من المخدرات في السيارة.

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من الشرطة، قالت عائشة تشينار إنها تشك في هذا الاتهام بعشيقها السابق، فوركان تشاليكو أغلو، الذي انفصلت عنه بشكل مثير للجدل العام الماضي، مدعية أن عشيقها السابق ربما يكون قد وضع المخدرات في سيارتها للانتقام منها.
لقد أرسلت 8 مارس الساعة 10:17 م

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