عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

تعرض منزل مكون من 3 طوابق للانهيار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة حي أول الإسماعيلية دون وقوع أي إصابات بين سكان العقار.





وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد ورود بلاغا يفيد بتعرض منزل مكون من 3 طوابق للانهيار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة حي أول المحافظة.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، كما انتقل الى مكان الحريق سيارات الإسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش.



