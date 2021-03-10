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عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:54 ص
انهيار المبنى
انهيار المبنى
هشام إسماعيل
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تعرض منزل مكون من 3 طوابق للانهيار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة حي أول الإسماعيلية دون وقوع أي إصابات بين سكان العقار.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد ورود بلاغا يفيد بتعرض منزل مكون من 3 طوابق للانهيار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة حي أول المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، كما انتقل الى مكان الحريق سيارات الإسعاف، برئاسة الدكتور حسن درويش.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر": لا يوجد مصابين جراء انهيار المنزل، وأن المنزل غير مأهول بالسكان، وهو من المنازل القديمة بالمنطقة.
عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)
عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)
عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)
عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

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