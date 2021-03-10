تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء 10 ـ 3 ـ 2021 حالة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا، بمعدلات تتراوح بين 3 و4 درجات.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، خريطة الطقس، والظواهر الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الأربعاء 10 مارس، إلى الأحد 14 مارس الجاري، حيث تتعرض البلاد لأتربة عالقة نهارا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد.





بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات مصر: