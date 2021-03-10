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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء 10 ـ 3 ـ 2021 حالة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا، بمعدلات تتراوح بين 3 و4 درجات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، خريطة الطقس، والظواهر الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الأربعاء 10 مارس، إلى الأحد 14 مارس الجاري، حيث تتعرض البلاد لأتربة عالقة نهارا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد.

بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات مصر:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 33
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 33
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 العظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 33
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 34
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 32
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 32
درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في نخل الصغرى 13 العظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 31
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 31
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 33
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 33
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 34
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 34
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 14 والعظمى 34
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 15 والعظمى 34
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 15 والعظمى 34
درجات الحرارة في قنا الصغرى 15 والعظمى 35
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 16 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 34
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 33
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 27

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